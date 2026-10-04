«Ничего себе». Диалог Ферстаппена и Хэмилтона после финиша в Сепанге

«Ничего себе». Диалог Ферстаппена и Хэмилтона после финиша в СепангеGetty Images / Red Bull Content PoolМногократные чемпионы мира Формулы 1 Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон после финиша Гран При Бахрейна в Малайзии обсудили выбор шин перед стартом.