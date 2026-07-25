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Царьград

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Владимир Соловьёв: Следующий шаг – устранение Зеленского. По сценарию не случайной смерти Линдси Грэма*

Владимир Соловьёв: Следующий шаг – устранение Зеленского. По сценарию не случайной смерти Линдси Грэма*

Тележурналист Владимир Соловьёв полагает, что следующим шагом будет устранение так называемого президента Украины Владимира Зеленского.

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