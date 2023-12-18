Mirror: «Авангард» способен поразить множество целей в мире за 30 минут

Обозреватели британского издания Mirror сообщили, что западным государствам необходимо обратить пристальное внимание на перевооружение РФ на ракетный комплекс «Авангард», поскольку он способен нанести удар по огромному количеству целей во всем мире менее чем за полчаса.
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