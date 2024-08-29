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Джокович после победы над Лайовичем: «Я ужасно подавал, поэтому приходилось бегать и вытаскивать мячи»

Джокович после победы над Лайовичем: «Я ужасно подавал, поэтому приходилось бегать и вытаскивать мячи»

Серб выиграл у Душана Лайовича со счетом 6:4, 6:4, 2:0 (отказ). «Конечно, мы и болельщики не хотели, чтобы я прошел дальше на отказе.

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