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Уникальный снаряд в Сумской области: ВСУ впервые использовали особый боеприпас

Уникальный снаряд в Сумской области: ВСУ впервые использовали особый боеприпас

ВСУ впервые использовали особый снаряд у русской границы. В Сумской области были применены барражирующие немецкие боеприпасы HF-1.

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