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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каземиро об Амориме: «Все говорят о нем с большим уважением, он построил блестящую карьеру в «Спортинге». «МЮ» хочет быть на вершине, ждем его с радостью»

В понедельник бывший главный тренер «Спортинга» посетил тренировочную базу «Юнайтед» в Кэррингтоне и встретился с членами руководства.

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