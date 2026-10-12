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Воронежские новости

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Вышний Волочёк: Воронежские дзюдоисты дважды на пьедестале всероссийских соревнований

Вышний Волочёк: Воронежские дзюдоисты дважды на пьедестале всероссийских соревнований

Соревнования собрали 468 дзюдоистов из 25 регионов, воронежская спортсменка Алина Мисюткина одержала пять побед и стала чемпионкой в весовой категории до 52 кг.

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