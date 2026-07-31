С 1 августа в России вырастут пенсии и ужесточат наказание за мошенничество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, вступающих в силу в августе.Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, детей Героев России будут зачислять в школы вне очереди, а за утечку персональных данных грозит до 4 лет колонии, цитирует политика ТАСС.