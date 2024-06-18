Новая версия эмулятора RPCS3 снижает требования к процессорам Эмулятор PlayStation ...

Новая версия эмулятора RPCS3 снижает требования к процессорамЭмулятор PlayStation 3 RPCS3 получил обновление, которое значительно снижает нагрузку на процессоры, что позволяет увеличить производительность на системах со слабыми “камнями”.
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