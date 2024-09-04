Ubisoft представила новый тизер дополнения Mask of Darkness для Prince of Persia: The Lost Crown Prince of...

Ubisoft представила новый тизер дополнения Mask of Darkness для Prince of Persia: The Lost CrownPrince of Persia: The Lost Crown, возможно, не стала коммерческим хитом, но Ubisoft еще не закончила с нашумевшим приключенческим боевиком в жанре Metroidvania.
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