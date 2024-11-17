Honda презентовала свой новый крупный внедорожник: подробности и фото

Honda представила обновленный Passport четвертного поколения. Ключевое изменение – это дизайн. Квадратные формы кузова, решительный взгляд передней оптики и мускулистые линии – все это говорит о готовности Passport к серьезным испытаниям.
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