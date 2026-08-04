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Политика как она есть

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Москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 21 млн рублей

Москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 21 млн рублей

В Москве задержали пособницу аферистов, которые похитили у 67-летней пенсионерки более 21 млн рублей и лишили ее единственного жилья.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Этим тупицам-миллионерам, которые свои деньжищи раздают ничтоже сумняшеся налево и направо и квартиры продают по требованию мошенников, наверное, легко их недвижимость и капиталы достались? Иначе невозможно объяснить и понять их &quot;невыносимую лёгкость бытия&quot;... Из каждого утюга ежедневно предупреждения об аферистах  валом сыпятся, а богатенькие буратинки слепоглухие, что ли?!?! Уму непостижимо, как сегодня можно быть настолько непроходимыми долбоящерами!
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