Москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 21 млн рублей

Ирина Некрасова

Этим тупицам-миллионерам, которые свои деньжищи раздают ничтоже сумняшеся налево и направо и квартиры продают по требованию мошенников, наверное, легко их недвижимость и капиталы достались? Иначе невозможно объяснить и понять их "невыносимую лёгкость бытия"... Из каждого утюга ежедневно предупреждения об аферистах валом сыпятся, а богатенькие буратинки слепоглухие, что ли?!?! Уму непостижимо, как сегодня можно быть настолько непроходимыми долбоящерами!