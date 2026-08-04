В Москве задержали пособницу аферистов, которые похитили у 67-летней пенсионерки более 21 млн рублей и лишили ее единственного жилья.
Москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 21 млн рублей
Комментарии
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Ирина Некрасова
Этим тупицам-миллионерам, которые свои деньжищи раздают ничтоже сумняшеся налево и направо и квартиры продают по требованию мошенников, наверное, легко их недвижимость и капиталы достались? Иначе невозможно объяснить и понять их "невыносимую лёгкость бытия"... Из каждого утюга ежедневно предупреждения об аферистах валом сыпятся, а богатенькие буратинки слепоглухие, что ли?!?! Уму непостижимо, как сегодня можно быть настолько непроходимыми долбоящерами!
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