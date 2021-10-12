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Советник Зеленского призвал президента Украины нарушить свое обещание

Советник Зеленского призвал президента Украины нарушить свое обещание

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит пожертвовать имиджем человека, сдерживающим свои обещания, и выдвигаться на второй срок.

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