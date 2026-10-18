Американская певица Майли Сайрус расплакалась во время исполнения песни «Джолин» своей крестной, покойной Долли Партон.
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