НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

3 подписчика

Жителей Рязани уличили в фиктивной регистрации для соцвыплат

Жителей Рязани уличили в фиктивной регистрации для соцвыплат

Мужчина и женщина из Рязани получили выплаты на сумму более 44 тысяч рублей, зарегистрировавшись в зоне с льготным статусом после аварии на Чернобыльской АЭС, хотя фактически проживали и работали в Рязани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии