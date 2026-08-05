Жителей Рязани уличили в фиктивной регистрации для соцвыплат

Мужчина и женщина из Рязани получили выплаты на сумму более 44 тысяч рублей, зарегистрировавшись в зоне с льготным статусом после аварии на Чернобыльской АЭС, хотя фактически проживали и работали в Рязани.
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