Дептранс допустил прокат самокатов в Москве зимой при развитии инфраструктуры

Использование самокатов кикшеринга в столице зимой возможно при условии развития велоинфраструктуры. Об этом сообщил старший руководитель направления регулирования сервисов аренды департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Кирилл Федоров.
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