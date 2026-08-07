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Авторадио

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Дептранс допустил прокат самокатов в Москве зимой при развитии инфраструктуры

Использование самокатов кикшеринга в столице зимой возможно при условии развития велоинфраструктуры. Об этом сообщил старший руководитель направления регулирования сервисов аренды департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Кирилл Федоров.

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