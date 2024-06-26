Медблок в школе Богородицка оснастили оборудованием после проверки прокуратуры

Богородицкая межрайонная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в средней школе №3. Установлено, что в медицинском блоке школы отсутствовало необходимое оборудование для оказания медпомощи несовершеннолетним: плантограф, комплект воздуховодов для искусственного дыхания, аппарат искусственной вентиляции легких "Амбу", комплект травматологической укладки, зонд желудочный, ширма, корцанг.