Медблок в школе Богородицка оснастили оборудованием после проверки прокуратуры

Богородицкая межрайонная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в средней школе №3. Установлено, что в медицинском блоке школы отсутствовало необходимое оборудование для оказания медпомощи несовершеннолетним: плантограф, комплект воздуховодов для искусственного дыхания, аппарат искусственной вентиляции легких "Амбу", комплект травматологической укладки, зонд желудочный, ширма, корцанг.
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