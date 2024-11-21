Россияне перешли с успокоительных на антидепрессанты

С января по сентябрь российские аптечные сети продали 17,7 миллиона упаковок биологически активных добавок (БАД) от стресса, что стало минимумом за последние пять лет, хотя в денежном выражении продажи выросли на 23 процента, до 5,6 миллиардов рублей.