Первый этап акции «Безопасный лед» стартовал в Братске

В Братске стартовал первый из пяти этапов акции «Безопасный лёд». Это значит, что сотрудники Братского инспекторского отдела Центра ГИМС и другие службы начали рейды по проверке соблюдения безопасности на льду водных объектов Братска.
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