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Modern Diplomacy: украинский народ должен начать сомневаться в своем будущем

Modern Diplomacy: украинский народ должен начать сомневаться в своем будущем

Киев утрачивает союзников. Раскаленная глобальная геополитическая обстановка заставляет более лояльных и умеренных сторонников Украины или распылять силы, или концентрироваться на более важных внутренних проблемах.

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