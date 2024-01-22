Эксперты объяснили решение ВС о конфискации имущества осужденных супругов

Юрист Старинский: конфискация имущества супругов осужденных возможна при разводе Опрошенные РБК юристы отметили, что Верховный суд разъяснил, что именно подпадает под конфискацию при совершении преступления и возможна ли она, если имущество переписано на родственников или супруги развелисьФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Верховный суд в декабре счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления.