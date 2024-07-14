Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк заявила, что прошла через ад после смерти мамы

Со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошло около 1,5 месяца. Дочь актрисы Анна в социальной сети Instagram* рассказала, что все это время родственники поддерживали друг друга, пытаясь справиться с горем.
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