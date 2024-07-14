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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк заявила, что прошла через ад после смерти мамы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк заявила, что прошла через ад после смерти мамы

Со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошло около 1,5 месяца. Дочь актрисы Анна в социальной сети Instagram* рассказала, что все это время родственники поддерживали друг друга, пытаясь справиться с горем.

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