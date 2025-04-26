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Эксперимент «Черномор». В 1968 году СССР опустил под воду станцию и она провела там 52 дня

Эксперимент «Черномор». В 1968 году СССР опустил под воду станцию и она провела там 52 дня

Уникальные эксперименты для советской науки были в порядке вещей. Однако проект «Черномор» выходил выходил за рамки самых смелых идей того времени — в 1968 году ученые отправили на дно станцию с людьми, которая провела под водой 52 дня.

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