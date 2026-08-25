С 1 сентября россияне смогут оплачивать покупки через универсальный QR-код

В крупных российских торговых сетях с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты покупок. Сначала воспользоваться им будет возможно в торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.
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