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Авторадио

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С 1 сентября россияне смогут оплачивать покупки через универсальный QR-код

В крупных российских торговых сетях с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты покупок. Сначала воспользоваться им будет возможно в торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.

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