Радоница 2025: как провести день поминовения предков и можно ли работать в саду Ирина Валькова29 апреля 2025 года православные верующие отметят Радоницу — особенный день поминовения усопших, пришедший к нам с глубокой древности и сохранивший уникальное сочетание христианских и славянских традиций.
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