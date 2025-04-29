Радоница 2025: как провести день поминовения предков и можно ли работать в саду Ирина Валькова29 апреля 2025 года православные верующие отметят Радоницу — особенный день поминовения усопших, пришедший к нам с глубокой древности и сохранивший уникальное сочетание христианских и славянских традиций.