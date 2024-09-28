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RT Russia

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Захарова назвала санкции США против RT объявлением войны свободе слова

Захарова назвала санкции США против RT объявлением войны свободе слова

Санкции США против телеканала RT, видеоагентства Ruptly, а также медиахолдингов МИА «Россия сегодня» стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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