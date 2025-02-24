Экономист Дворецкая: российские банки способны выплачивать проценты по вкладам

Появившиеся недавно в соцсетях сообщения о возможной заморозке вкладов являются беспочвенными, сообщила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХИГС Алла Дворецкая в беседе с агентством "Прайм".
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