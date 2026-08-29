Что делать, если появился свищ в стояке — пошаговая инструкция

Свищ в стояке — авария, которая всегда застает врасплох: сначала маленькая течь, а через минуты уже риск затопления квартиры и соседей.
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