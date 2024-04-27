Песков: Путин проведет совещание по экономическим вопросам 27 апреля

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля, проведет совещание по экономическим вопросам. В нем примут участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители экономического блока.
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