Кремлевская новогодняя ель стала второй по высоте в Европе

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ/Ксения Солдатова, ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Главная новогодняя ель России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась вторым по высоте праздничным деревом в Европе.
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