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Царьград

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В Кузбассе задержан подросток, подозреваемый в убийстве женщины

В Кузбассе задержан подросток, подозреваемый в убийстве женщины

В Кемеровской области следователи задержали подростка, который подозревается в убийстве женщины в её доме.

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