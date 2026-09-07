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Схватка за контроль над армией США

Схватка за контроль над армией США

Внутри Пентагона распаляется противостояние между потенциальными сменщиками Дэна Дрисколла на посту министра сухопутных войск США.

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