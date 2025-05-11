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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беттмэн про переговоры о новом коллективном соглашении: «Я настроен позитивно и оптимистично. У нас много времени, но все произойдет скорее раньше, чем позже»

Беттмэн про переговоры о новом коллективном соглашении: «Я настроен позитивно и оптимистично. У нас много времени, но все произойдет скорее раньше, чем позже»

Соглашение регулирует отношения между лигой и хоккеистами, включая распределение доходов. Срок действующего договора истекает 15 сентября 2026-го.

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