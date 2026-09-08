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Татар-информ

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Какая категория прав нужна для езды с прицепом: B или BE

Какая категория прав нужна для езды с прицепом: B или BE

Когда нужна категория BE для езды с прицепомРоссийские водители все чаще используют легковые автомобили и кроссоверы с прицепами для перевозки грузов, лодок и квадроциклов.

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