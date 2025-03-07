Каждый второй сотрудник МВД с десятилетним стажем уволился

Система правопорядка в России переживает серьёзный кризис. Согласно последним данным, озвученным главой МВД, количество незаполненных вакансий в ведомстве достигло критической отметки, превысив сто семьдесят тысяч.
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