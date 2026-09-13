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МОСИНФОРМ

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Собянин поздравил жителей Луганска с Днем города

Собянин поздравил жителей Луганска с Днем города

Жители Луганска отмечают День города. В своем канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин поздравил их с праздником и рассказал о том, как столичные специалисты помогают восстанавливать город.

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