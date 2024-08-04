В администрации Первомайского района г. Бобруйска прошло совещание при заместителе главы администрации с субъектами профилакт...

В администрации Первомайского района г. Бобруйска прошло совещание при заместителе главы администрации с субъектами профилактики по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей от внешних причин, в том числе пожаров и других чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде на территории Первомайского района г.