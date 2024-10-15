Эвакуация индийского альпиниста, застрявшего на Эльбрусе, была успешно завершена

На Эльбрусе была успешно эвакуирована 32-летняя альпинистка из Индии, которая оказалась в сложном положении на высоте 5200 метров после того, как ей стало плохо во время одиночного восхождения без регистрации маршрута.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии