Колокольцев пожаловался на огромную нехватку сотрудников полиции и заступился за мигрантов

Геннадий Бережнов

Один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых и в это сразу все поверили! Как то читал кто их нелегально ввозит и в том числе МВД. Но он об этом не знает. Вся их работа выставлена в фильмах "Шеф", "Ментовские войны" и многие другие. И не читал опровержений или возражений!