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Колокольцев пожаловался на огромную нехватку сотрудников полиции и заступился за мигрантов

Колокольцев пожаловался на огромную нехватку сотрудников полиции и заступился за мигрантов

Кандидат на должность министра внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 тысяч человек.

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Комментарии
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Yura Gladkoborodov
Сначала все &quot;оптимизировал&quot;,а теперь плачет ,что людей не хватает.
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11 час.
Геннадий Бережнов
Один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых и в это сразу все поверили! Как то читал кто их нелегально ввозит и в том числе МВД. Но он об этом не знает. Вся их работа выставлена в фильмах &quot;Шеф&quot;, &quot;Ментовские войны&quot; и многие другие. И не читал опровержений или возражений!
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11 час.
Александр Котов
Работать с людьми надо, а не жаловаться.
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5 час.

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