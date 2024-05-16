Кандидат на должность министра внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 тысяч человек.
Колокольцев пожаловался на огромную нехватку сотрудников полиции и заступился за мигрантов
Комментарии
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Yura Gladkoborodov
Сначала все "оптимизировал",а теперь плачет ,что людей не хватает.
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11 час.
Геннадий Бережнов
Один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых и в это сразу все поверили! Как то читал кто их нелегально ввозит и в том числе МВД. Но он об этом не знает. Вся их работа выставлена в фильмах "Шеф", "Ментовские войны" и многие другие. И не читал опровержений или возражений!
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11 час.
Александр Котов
Работать с людьми надо, а не жаловаться.
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5 час.
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