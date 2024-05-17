Федя Житарев, 4 года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация, 185 220 ₽

Федя с первых месяцев реагировал на звуки, лепетал, но не сразу отзывался на имя. Ближе к двум годам его начали обследовать у сурдолога и после нескольких попыток выявили двустороннюю тугоухость, пограничную с глухотой, и недоразвитие внутреннего уха.