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Федя Житарев, 4 года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация, 185 220 ₽

Федя Житарев, 4 года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация, 185 220 ₽

Федя с первых месяцев реагировал на звуки, лепетал, но не сразу отзывался на имя. Ближе к двум годам его начали обследовать у сурдолога и после нескольких попыток выявили двустороннюю тугоухость, пограничную с глухотой, и недоразвитие внутреннего уха.

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