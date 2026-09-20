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Турция начала обсуждение с США снятия санкций CAATSA и вопроса о С-400

Турция начала обсуждение с США снятия санкций CAATSA и вопроса о С-400

Турция обсуждает с США возможность снятия санкций CAATSA и урегулирование вопроса о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400.

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