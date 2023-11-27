Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Человек - Созидатель. Путь к подлинности

Человек - Созидатель. Путь к подлинности

Ритм большинства людей напоминает день сурка. Ранний подъем, стояние в пробках, восемь часов офисного рабства с перерывом на обед, снова пробки, вечера с пивом и телевизором или Интернетом, пьяная пятница, по выходным поход с семьей и детьми в торгово-развлекательный центр… Череда праздников из года в год, зимние каникулы, 14 и 23 февраля, 8 марта, майский отдых, День Победы, лето, отпуск, дни рождения, Новый год и все по новой.

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Комментарии
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Воробей
Автор статьи полностью исключает из своей картины мира Творца и тему о Цели Творения. Те, кто этого не делают, вынуждены учитывать возможность существования и иных направлений. И тогда задача выбора принципиально усложняется. Сделать выбор между двумя опциями ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем между тремя, не говоря уж о большем числе.
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