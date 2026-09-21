CATL и DHL создают экосистему для нулевых выбросов в логистике

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CATL и DHL Group объявили о подписании меморандума о взаимопонимании (MoU) для углубления стратегического сотрудничества, направленного на ускорение электрификации и декарбонизации автомобильных грузоперевозок по всей Европе.