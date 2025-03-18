В Барнауле пройдет вечер памяти тележурналиста Владислава Сухачева

В рамках мероприятия прозвучат его сюжеты-розыгрыши, рассказы друзей и коллег, а также музыка "Дубовой рощи" В Барнауле 1 апреля пройдет вечер воспоминаний Владислава Сухачева – известного тележурналиста, ведущего, преподавателя и наставника.