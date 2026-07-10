Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

146 подписчиков

«Росэл» открыл образовательную фабрику для подготовки специалистов в сфере защищенной связи

«Росэл» открыл образовательную фабрику для подготовки специалистов в сфере защищенной связи

Фото: «Росэл» Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех открыл образовательную фабрику на базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) для практической подготовки специалистов в области защищенной связи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии