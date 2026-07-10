«Росэл» открыл образовательную фабрику для подготовки специалистов в сфере защищенной связи

Фото: «Росэл» Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех открыл образовательную фабрику на базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) для практической подготовки специалистов в области защищенной связи.
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