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Россиянам намерены запретить использовать замерзающий антифриз

Россиянам намерены запретить использовать замерзающий антифриз

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Слова "тосол" (tosol) и "антифриз" (antifreeze) предложили запретить использовать в наименовании или обозначении охлаждающих жидкостей, которые замерзают при температуре выше -35 градусов.

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