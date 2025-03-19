Россиянам намерены запретить использовать замерзающий антифриз

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Слова "тосол" (tosol) и "антифриз" (antifreeze) предложили запретить использовать в наименовании или обозначении охлаждающих жидкостей, которые замерзают при температуре выше -35 градусов.
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