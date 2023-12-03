НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

«Китай точно превзошел ожидания. Поразили масштабы: ширина дорог везде – будто на МКАДе». Березовский о поездке на матч легенд

«Китай точно превзошел ожидания. Поразили масштабы: ширина дорог везде – будто на МКАДе». Березовский о поездке на матч легенд

27 ноября в Ухане прошел матч легенд Европы и Америки – при участии Франческо Тотти, Марко Матерацци, Луиша Фигу, Кларенса Зеедорфа, Роберто Баджо, Кака, Ривалдо, Габриэля Батистуты, Адриано, Антонио Валенсии и других звезд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх