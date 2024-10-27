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Погребняк о словах Глушенкова про пиво: «Я мог себе такое позволить. В Германии у нас в автобусе стоял блок пива. Почему нет? Нормальное восстановительное мероприятие»

Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?» – Максим, в частности, говорил, что выпивает литр пива после матчей.

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