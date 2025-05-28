В преддверии Дня защиты детей в Псковском детском доме состоялась встреча полицейских с воспитанниками

В преддверии Дня защиты детей в Псковском детском доме принимали многочисленных гостей. Поздравить воспитанников и коллектив сотрудников Центра помощи детям в городе Пскове с 23-летием образования этого учреждения, а также с наступающим Международным Днем защиты детей пришли представители Управления МВД России по Псковской области.