Экс-президент Молдавии обвинил Санду в попытке сфальсифицировать выборы

ТАСС/STR/EPA Президент Молдавии Майя Санду проиграет выборы внутри страны и попробует сфальсифицировать результаты голосования более чем на 200 участках, заявил 29 октября бывший молдавский лидер, глава Партии социалистов Игорь Додон.
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